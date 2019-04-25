麻醉醫搭機發酒瘋 竟想在1萬公尺高空打開機門

2019-04-25 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯航空一架從曼谷飛往莫斯科的班機，近日竟有名麻醉醫師在大約1萬公尺的高空發酒瘋，甚至想打開機艙逃生門，所幸最後在數名空服員及乘客合力壓制下，該次班機並未出現意外。

綜合媒體報導，該架從曼谷飛往莫斯科的班機禁止在機上飲用含酒精飲品，但43歲的麻醉科醫師邦達爾（Vadim Bondar）在搭乘該次班機前就已灌了不少酒，在飛行過程中更大發酒瘋，一度企圖在3萬3000英尺（約1萬公尺）的高空上打開機艙逃生門，過程中他不斷飆罵髒話，甚至還做出暴力攻擊行為，讓人望之生畏。

之後多名空服員及乘客合力壓制邦達爾，並用數條安全帶綁住他，藉此限制他的行動，該架班機未出現其他意外，在順利降落後，邦達爾也立刻被警方逮捕及接受檢查。

事後俄羅斯航空方面對此表示，該名乘客明顯喝醉，且還極具攻擊性與威脅性，並出言羞辱空服員及大聲尖叫，在控制他之餘也從他身上沒收了2瓶酒。不過邦達爾卻辯稱自己遭到不公的待遇，當天飲酒只是為了緩解遇到亂流的緊張情緒，還聲稱他並未做出劫機之類的行為，被制伏時頸部和喉嚨都被安全帶緊掐著，呼吸非常困難，以及自己被注射了一種未知藥物、並有大約1千英鎊（約台幣4萬塊）遺失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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