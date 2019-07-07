韓國男酒醉鬧事害飛機轉降 被判入獄6月、賠償536萬

2019-07-07 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕母湯！一名韓國籍男子日前搭乘夏威夷航空，要從檀香山飛回南韓時，竟喝得酩酊大醉在機上鬧事，導致班機被迫轉降，最後因干擾乘客與空服員等罪嫌，被判6個月有期徒刑，並賠償轉降費用17.2萬美元（約新台幣536萬元）。

據《美聯社》報導，該名48歲的金姓男子在搭機前灌了一瓶威士忌，上飛機後就開始騷擾坐在旁邊的幼童，當空服員前來阻止時，金男竟猛然撲向對方，最後靠著眾人之力才把發酒瘋的男子制伏。

全案經過審理後，金男被判向夏威夷航空公司支付轉降等費用，還要坐牢6個月。

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