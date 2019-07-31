戰鬥民族喝ㄎㄧㄤ 狂追騷擾路過阿伯

2019-07-31 20:05

〔記者王冠仁／台北報導〕27歲俄羅斯籍男子馬洛夫跟朋友外出喝酒作樂，徹夜狂歡，但他不勝酒力，喝醉無法搭車回家，朋友只好陪他坐在路旁休息。不過，馬洛夫居然脫掉鞋子在路旁手無足蹈、胡言亂語，甚至還騷擾路過阿伯；轄區警方最後趕到現場，將他帶回派出所保護管束，才結束一場鬧劇。

警方調查，27歲俄羅斯籍男子馬洛，日前跟朋友外出飲酒作樂，眾人從前一天晚上喝到隔天白天，徹夜狂歡。眾人最後各自離去，但馬洛夫不勝酒力，無法搭車回家，一名友人陪他步行回家，但馬洛夫太醉，最後只好在早上7點半左右坐在成都路路邊休息。

不過，馬洛夫居然拿起手邊的啤酒罐隨意亂丟，甚至是脫掉鞋子、外套，在路旁手舞足蹈，甚至還想搭訕路過女子，嚇壞不少過往民眾。一名中年阿伯路過，他忽然跳起來擋在前方，阿伯最後繞路落荒而逃，馬洛夫還一度尾隨追趕。

民眾發現他異狀報警，轄區警方趕到現場，先將在騎樓處控制他行動，避免他酒醉亂跑到馬路上發生危險。員警最後將他帶回派出所保護管束，他到中午後才酒醒，但他想不起來自己去哪裡喝、喝了多少酒，也不記得自己做出騷擾路人的怪異舉動，警方將他痛斥一番才讓他離去。

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