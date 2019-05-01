傻眼！他回家驚見正妹醉臥家門口 網友：自己送上門來？

2019-05-01 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕什麼劇情？一名網友今（1）日回家時，發現家門騎樓有一名身材姣好、貌似喝醉的女子，就大剌剌地躺在他家門口，原PO網友將照片傳到臉書後，立刻引起網友熱議。

原PO今日在臉書「爆廢公社」上傳該張照片，並用hashtag標記「人生第一次欸欸欸」。只見照片中一名身材姣好，穿著深色連身裙的女子躺在地上。原PO說明，今日凌晨4點回家時，發現這位自己完全不認識的姊姊醉倒在他家門口，還稱女子「真的很醉，還穿錯鞋子，穿到我的鞋子」，並問網友「跪求單兵該如何處理」？

原PO也補充，事後已通知警察，2名男警到場後「無解」，只好再呼叫一名女警到場，目前已帶回警局了解狀況。

對此，網友紛紛留言表示「自己送上門來？」、「收編」、「打電話給禮儀公司」、「當然是拿麥克筆出來畫啊」、「有這種事」、「可以試試CPR」、「拿臭襪子叫醒他」、「這不是我昨天看到的劇情嗎」、「她在試探你，結果你叫了警察，那她只好繼續裝睡了」。

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