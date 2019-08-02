強暴少女還焚屍「似仍有悔過之意」最高院撤銷主嫌死刑

2019-08-02 11:43

〔記者溫于德／台北報導〕男子林春雄不滿女友黃曉霞遭14歲輕度智障邱姓少女辱罵，竟率黃女與三惡煞虐打並輪流性侵少女，虐死後棄屍、焚屍，更二審判林男死刑，其餘共犯均獲無期徒刑，5人褫奪公權終身。但最高法院指出，林男已與少女家屬成立和解，只是尚未履行，且林男願意提供房地取償，基於修復式司法精神，認為應該給其機會，今將全案三度發回。

原審判決指，黃曉霞與邱姓少女發生口角後，2015年5月17日晚間，找林春雄及陳哲儒、何文軒、古志強等人，從網咖擄走少女，押至新竹縣竹東鎮大同國小旁步道毆打；陳男甚至叫兩名女童毆打少女，隨後將少女強押到竹林大橋下持續踹打要害。

陳男還恐嚇少女若不接受性侵就會被打死，何、古兩男接著性侵少女，還問少女「誰的性器誰比較大？」「爽不爽？」等語；少女後來倒地不起，5人將她丟在原地等死，跑去KTV唱了1個多小時後，後來陳、古回到大橋下查看，見少女死亡，再回KTV告訴眾人，林等4男隔天重回現場，由何點火焚屍。

原審認為，5人無視少女多次求饒均未停手施虐，甚至輪流性侵，還遺棄屍體並焚屍掩飾犯刑，且事後均未與少女家屬達成和解，但因仍有教化可能，依法對5人判處無期徒刑。

案經上訴，更二審認為，林男是主導者，5嫌對少女極其殘忍，分別對少女性侵、毆打凌虐，還進一步殺人、焚屍，尤其審理過程中，看不出林男有任何悔悟之心，依故意對心智缺陷之少年犯強制性交而殺害被害人罪判林男死刑，其餘共犯均獲無期徒刑，5人均褫奪公權終身。

但最高法院指出，更二審僅憑共犯自白認定林男指姦少女，有違證據法則，且林男僅否認有殺人故意及性侵犯行，其他事實都承認，並與被害人家屬成立和解，只是尚未履行，而林男主張有一筆土地及車子可供清償，似仍有悔過之意，與更二審認定無悔意尚有不符，基於修復式司法精神，認為應該給予機會，將全案發回高院更審。

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