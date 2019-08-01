群組造謠美女代表買票 法官：賠錢還要登報道歉

2019-08-01 14:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉鄉民代表莊詠晴，外型清新曾任副主席，深受鄉民愛載，於去年五合一大選期間尋求連任，男子林永樑卻在Line「彰化舊社庄福德慈善會」群組貼文，「莊詠晴父親跑到果園向農民買票，1000元」等語，莊詠晴認為名譽受損，對林男提告毀謗，要求精神賠償與登報道歉。近日判決出爐，林男違反選罷法判刑4月，民事部分需賠償20萬元，並於自由時報彰化地方新聞版登報道歉。

判決書指出，林永樑（60歲）於去年10月28日下午1點，利用通訊軟體Line在「彰化舊社庄福德慈善會」群組貼文，「社頭鄉芭樂園~~農民反應，莊詠晴的父親（綽號：泥鰍）都跑到果園，向農民買票，1000元等，農民都被困擾，很無奈~善良的農民，請求有關單位共同處理~社頭鄉拒絕賄選組織聯盟~收件中心」等文字散佈，意圖使他人不當選，致使莊詠晴品德、人格及操守遭受選民質疑，為闢謠，還舉辦說明會澄清，才順利當選。

莊詠晴主張，林男散佈謠言行徑，已構成毀謗，且在大選期間，更是意圖使他人不當選，造成她壓力重大，要求賠償50萬元，並應於自由時報彰化地方新聞版，已四分之一版面規格登報道歉一日；而庭證期間，林男從未到庭辯論，也未提出書狀表示意見。

法官審理，林男貼文造成時值連任代表的莊詠晴名譽受損，精神上受有相當痛苦，請求賠償自屬有據，審酌林男為警察退休，現為臨時工，認以賠償20萬元為適當，另「彰化舊社庄福德慈善會」群組成員達102名，為填補原告名譽傷害，請求登報道歉啟事內容，亦屬回復名譽處分，應予准許。

對此莊詠晴說，她不認識林永樑，當初還是他邀請我進入該群組，有時會傳早安文，她也會回文，其他並無交集，認為跟他無冤無仇，不清楚怎麼會發黑函攻擊她，當下她看到立即截圖，請他說明，他辯稱「都是聽說的」，認為當時正值選舉敏感時刻，為嚇止亂傳謠言歪風才提告，事後協調他都未到，態度始終未見歉意，只好對他求償跟登報道歉。

社頭鄉鄉民代表莊詠晴 ，外型清新，加上親民個性深受鄉親愛載。（翻攝莊詠晴臉書）

社頭鄉鄉民代表莊詠晴於去年五合一大選，遭受民眾黑函攻擊，經開說明會澄清才當選。（翻攝）

林姓男子於Line群組貼文造謠，莊詠晴發現後截圖，向對方提告。（翻攝畫面）

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