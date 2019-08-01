案情不單純？派出所副所長眉頭一皺 原來有洋蔥

2019-08-01 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局松安所副所長石松衢，日前帶班巡邏途中突遇一名騎車婦人攔車，石員眉頭一皺，感覺案情不單純連忙下車了解，原來是婦人的媽媽前幾天外出迷途在烈日下獨行，剛好被巡邏行經的該所兩名警員發現協助護送回家，她才會半路攔車想要向警方表達滿滿的謝意，石員允諾會將她的感謝之意傳達給當日處理同仁，場景溫馨。

石員當晚7點多與同仁王志堯開著巡邏車巡經北屯區興安路與大連路口時，突然有一名女子騎車切入擋在車前攔車，突來行為讓人嚇了一大跳，半路攔下警車是否有重大急事，2人眉頭一皺感覺案情並不單純，連忙下車瞭解情形。

原來日前該所兩名員警接近中午時，在興安路上發現一名年近八旬的迷途阿嬤在烈日下神情慌張獨行，詢問下發現阿嬤語言能力已退化，又忘記住處，身上也沒有證件，經比手畫腳溝通得知阿嬤可能姓薛，便挨家挨戶一一詢問。

此時平興里長李文基恰巧在附近里民服務，見警方處理協尋案件上前幫忙，恰巧知道阿嬤住所便與警方一同將她平安送回居處，而攔車女子就是阿嬤的女兒，她激動表示，非常感謝當時兩位員警，一回想起來就讓她心驚，要不是警方即時發現和熱心處理，不知道母親會發生什麼事。

由於女子對於員警作為極為感激，但警方僅提供「第五分局」及「陳警員」等訊息，石員認為同仁的善行應受到鼓勵，在逐一詢問後，終於知悉係該所陳耀乙與孫士豪2名同仁低調的作為，除向女子表示這是他們應該做的，很慶幸一切平安順利，平安就是福，也允諾將她的感謝之意傳達給處理同仁。

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