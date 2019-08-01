工人被蜂螫休克 巡山警9分鐘急駛10多公里山路送醫救命

2019-08-01 11:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位60歲的王姓工人在太平頭汴山區長龍路4段進行地基搭建灌漿工程，被蜜蜂叮螫，呈現盜汗休克症況，正巧頭汴派出所黃姓員警巡邏路過，趕緊協助送往附近醫院急處置，幸無大礙。

近來台中市午後強降雨，造成太平頭汴山區長龍路4段有路面地基遭掏空，有外包工程廠商5、6位施工人員前往進行地基搭建灌漿工程。

一位60歲的王姓工人在作業時忽被蜜蜂叮螫，具有過敏性體質的他立即呈現盜汗休克症況。

正巧太平警分局頭汴派出所警員黃久庭正執行巡邏勤務，巡經山區長龍路4段附近，忽有1名女子開著工程車向警方揮手示意，員警見狀上前瞭解。

林姓女子急忙向員警表示，自己是承攬上方路段地基搭建工程的工頭之妻，這位王姓工人因在作業時忽然被蜜蜂叮螫，因本身具有過敏性體質，竟呈現盜汗休克症況且全身癱軟。

林女表示，因自己對山區路況不熟悉又駕駛工程車，深怕延誤就醫，希望警方協助護送就醫。

由於現場距離平地約10多公里山路，平常約要花費20分鐘，警方約9分鐘救護送至長安醫院，經醫護人員緊急處置後，所幸無大礙，家屬得知此情到院後，非常感謝警方熱心協助。

院方醫療人員表示，預防螫傷建議穿淡色服裝，勿擦香水，當被被蜂螫時，應盡快用清水洗淨，一方面可除去毒液、冷卻叮咬部位，若出現任何過敏反應時，應盡快就醫。

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