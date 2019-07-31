未盡責監督大巨蛋遭懲處 建築師羅興華興訟抗罰敗訴

2019-07-31 21:19

〔記者溫于德／台北報導〕建築師羅興華是台北大巨蛋設計監造人，卻被都市發展局建管處發現，有34次簽證不實，且未善盡責任監督承造人按圖施工，遭移送建築師懲戒委員會後，決議停業2年；羅男不服，打行政訴訟抗罰。台北高等行政法院認定原懲處合理，今判羅男敗訴，仍可上訴。

案件緣於都發局建管處認為，大巨蛋因施工導致鄰近古蹟毀損、捷運隧道產生裂縫等問題，為避免繼續影響周邊公共安全，2015年5月中進行現場勘驗，發現確實有79處主要構造未按圖施工，不符勘驗比例約7成，隔月20日發函勒令停工。

至於兩位設計監造人徐少游、羅興華也被依違反建築法規定，移送北市建築師懲戒委員會，同年12月24日，徐、羅均被決議予以停業兩年懲戒處分。但兩人均不服懲戒處分，各自提行政訴訟抗罰。

徐少游部分先於去年11月29日出爐，合議庭認為，大巨蛋自2013年2月初至隔年5月初，共辦理27次工程勘驗，徐少游有19次不在國內，並委託他人代為踐行勘驗業務，同時使用其簽名章與與篆刻姓名章，直接在文件上簽證，確實涉及簽證不實，加上未善盡責任督導承造人按圖施工，因此認定原懲戒處分裁量適當合法，判決駁回。

北高行今再公布羅興華部分，指羅男共辦理47次勘驗，其中33次未按圖施工，卻在「監造人現地勘驗檢查報告表」中勾選「主要構造位置、高度、面積與核准圖相符」，「建築工程必須勘驗部分申報表」中勾選「按設計圖說施工」，「建築物監造（監督、查核）報告表」中勾選「監督依設計圖說施工」，簽證不實比例高達7成，因此羅男確實違反建築法與建築師法相關規定。

而建築師懲戒委員會決議對羅興華「停止執行業務2年」，已整體考量違失情節，並未逾越裁量範圍，今判羅男敗訴。

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