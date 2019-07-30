吃火鍋「養樂多」遭下藥 女喝完被抬到店外性侵

2019-07-30 20:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］一名已婚女子被不同公司男員工，以工作之名約出吃飯，豈料喝下的養樂多遭下藥，女子陷入昏迷後被抬到店外性侵並丟包回她車上，火鍋店員工在打烊後察覺有異，幫忙通報女子丈夫前來處理，經送醫檢驗才知自己遭下藥性侵，後來雙方達成和解、涉案的陳姓男子賠償100萬元換取原諒，最後被桃園地院依以藥劑強制性交罪，判處3年10月徒刑。

判決指出，陳男與女子分屬不同公司員工，兩人因業務往來而結識，陳男對女子產生愛慕之情，去年1月初他以工作之名約女子到桃園市某火鍋店吃飯，席間藉口幫女子拿飲料，卻在養樂多中加入安眠藥，等女子喝下、陷入意識模糊之際，將她抬到停放在店外的貨車上性侵，得逞後再將女子丟包到她自己的車上，直到火鍋店打烊才被員工發現異常。

女子丈夫獲報趕抵，見妻子意識模糊、呆坐車內，懷疑案情不單純，且女子清醒後覺得下體疼痛，經送醫救治、驗傷，體內還驗出苯二氮泮類陽性反應，氣得控告陳男下藥性侵。

陳男到案後坦承犯行，火鍋店人員也出庭作證，並有醫院的驗傷及檢驗證明；法官在判決中指出，陳男無法克制己身情欲，以藥劑對女子強制性交，毫不尊重對方的性自主決定權，但考量他沒有前科、犯後有悔意，且與女子達成和解並賠償100萬元，女子也到庭表示「已經原諒被告了，不希望被告沉淪，相信被告這陣子已經自我反省，希望法院從輕量刑，希望被告出獄之後好好做人」，審結依以藥劑強制性交罪，判處陳男3年10月徒刑，可上訴。

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