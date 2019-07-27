他被告性侵 因「這樣」判無罪

2019-07-27 11:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣魏姓男子，遭友人女友小宜指控趁邀約看小狗時，竟對小宜強制性交。之後魏男被苗栗地檢署檢察官提起公訴，但苗栗地院法官審酌案情後，發現小宜案發後態度與一般遭侵犯被害人有異，且案發後還傳訊息要魏男前往PUB接送，與審理時所稱對魏男心生恐懼差異甚大，由於難以證明魏男有強制性交的可能，故判處魏男無罪。

魏男指出，當時原本要載小宜回家，但小宜不肯，反倒願意跟自己回家看狗，後來兩人於床上嬉鬧，開始發生男女間的曖昧，自然間就發生性行為，過程中小宜並未抗拒。甚至連脫下小宜吊帶褲時，拉鍊位置都是小宜告知。

小宜則說，到了魏男家中後，魏男突然只著內褲，並將自己撲倒在床上，親吻自己的胸部、脖子及嘴，後，雖然一直抗拒，但仍被魏男性侵。

但法官發現，當時小宜有撥打手機求援機會，但小宜卻未求救，與一般經驗法則相違。之後小宜與魏男的對話訊息只談到「我真的覺得剛剛我們做那檔事我真的很對不起阿Ｘ（小宜男友）、他一定也要一個交代」等文字，當時小宜僅擔心如何給男友交代，而非對魏男有所責難。

之後小宜前往酒吧喝酒，還傳訊息給魏男要求載送，更與遭性侵後被害人反應差異甚大。由於全案多所可疑且與常情出入之處，苗栗地院法官因此判處魏男無罪。

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