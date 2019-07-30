快看！消防年曆創舉 澳洲猛男助陣

2019-07-30 16:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局籌拍2020年消防年曆，今天邀來6位澳洲消防猛男，合拍公益消防年曆，台灣、澳洲兩國消防猛男在鏡頭前展現健美體魄，持破壞斧頭、水帶們入鏡，展現雄壯、剛強一面，6位澳洲消防員將佔據新北消防年曆的4個月份版面，創下台灣消防年曆創舉，明天展開的化災研討會中，更將交流台、澳消防化學災害的搶救實況與戰技。

新北市消防局2018年發表消防年曆，當時邀請澳洲駐台辦事處副代表莫蘇善，2位澳洲消防員Jeff Leech、David Raciti到場，台、澳消防員當場PK破壞、滾輪子等體能，引起話題；新北、澳洲消防單位消防今年籌拍消防年曆時，互邀消防員到台、澳拍攝，2名台灣消防員到澳洲交流後，6名澳洲消防員今天回訪新北消防，投入消防年曆拍攝。

新北消防今年海選的12名消防員中，都是身高、體格媲美西方高壯消防員的新血，連同澳洲消防員擔任形象大使，首批台、澳消防員合拍消防年曆，預計將再掀起一波收藏風潮。

新北消防局長黃德清說，年度消防年曆供應防火宣導、公益使用，民眾欲索取年曆，可密切關注臉書粉專「新北消防發爾麵」分享的最新訊息，即時掌握公益販售及粉絲活動詳情。

消防局副局長陳崇岳說，台澳消防猛男交流除了配合年曆拍攝，另在8月1日也安排消防國際學術交流研討會，將邀請內政部消防署、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭市及基隆港務消防單位，就台澳化學災害事故處理及化災火警案例進行經驗分享與交流。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法