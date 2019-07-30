糗！4大脫衣酒店查到「自己人」 新任警局長怒：絕不寬待

2019-07-30 09:32

〔記者王捷／台南報導〕警方29日凌晨集結大陣仗，衝到台南4大脫衣酒店，逮捕一票人，讓整間店成了空城，加辦店家妨害風化，成果豐碩是值得慶的事，但今天傳出壞消息，原來警方帶回的客人中竟然有「自己人」在店內消費，讓整件功勞蒙上陰影不敢張揚，對此剛上任未滿月的警察局長周幼偉震怒，他表示絕不寬待，目前暫時將未依規定出入酒店的偵查佐調地，並追究法律責任，表示警方鐵腕查緝的決心。

周幼偉剛上任時強調，要求基層針對「特殊行業」絕不能姑息，警員出入八大場所要依規定向分局報告，在上任未滿一個星期就率隊到舞廳臨檢，各分局為了展現積極查緝成果，轄區內酒店最多的市警二分局，也做了準備，在29日凌晨攻堅營業快10多年的脫衣酒店，希望能殺雞儆猴。

據了解，該脫衣酒店是台南僅剩的4大脫衣酒店，店內有脫衣的「制服」小姐，也有一般的「便服」小姐，另外3間也都在中西區，消費模式都相同，小姐送進包廂後，會先有一段約5分鐘的「秀」，小姐會坐客人跨間邊磨蹭、邊脫掉薄紗，接著會上空陪喝，如果客人要表示要性交易，可以直接在包廂，或是到包廂旁的小房間。

不過4間脫衣酒店難以查緝，是因為酒店都藏身在大樓內，樓下會有少爺控制電梯，沒有「老司機」帶路，難以深入，但警方突破萬難在1個多月前，就前往埋伏蒐證，最後掌握性交易、脫衣陪酒等相關證據，在29日拿到搜索票，整場行動保密到滴水不漏，直到當日凌晨整個分局才協助分局督察組與行政組將酒店內的小姐、幹部與客人帶回分局詢問筆錄。

整個行動相當成功，原本值得慶祝，不過尷尬的是，其中一個包廂裡有「自己人」在消費，讓二分局的警員查到他分局的偵查佐，當時偵查佐得知身分可能被識破，嚇到酒醒，拜託「學長」幫幫忙，辯稱自己是來辦案。

警方指出，外勤偵查佐如果有辦案需求，應該先向主管報告將到八大場所，不過該偵查佐雖然自稱辦案，但沒有提出相關報告。另外八大業者也透露，該偵查佐是常客，時常到店內消費，但從來不會找店家麻煩。

對查到自己人的糗事，周幼偉震怒立即祭出處分將該偵查佐調地，同時他也說，會查到自己人表示警方對於行動的保密很成功，對自己人也公正無私，未來也會追究偵查佐的法律責任，展現警方決心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法