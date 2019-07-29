新警局長展鐵腕！南警抄脫衣陪酒店 4小姐一絲不掛

2019-07-29 16:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市新任市警局長周幼偉到任後、隨即展現鐵腕帶隊臨檢市區八大行業，28日晚間二分局警方動員破獲轄區金華路3段1家老牌色情陪酒店，警方少見大動作、將店內38名小姐全部帶回，其中4女當場被查獲脫衣陪酒；蘇姓負責人等6名幹部被依妨害風化罪嫌移送台南地檢署法辦。

警方於昨晚突襲中西區這家酒店，是南市老牌的色情脫衣陪酒店，每位男客進包廂消費1小時半2500元，每半小時會換一批小姐入內脫衣陪酒，若男客想進行性交易，可與小姐到隔壁小房間做，分成800元與1700元兩種半套交易形式。

這處老牌色情店已經營多年，被檢舉多次，警方暗中蒐證，28日晚間動員衝上6樓、一舉查獲林姓（35歲）、黃姓（26歲）、李姓（18歲）與余姓（20歲）等4名酒店小姐在包廂內脫得一絲不掛。警方抓人時，店內有多名男服務生一度欲衝入包廂搶走裸身小姐，幸警方裡應外合，沒讓業者「滅證」得逞，並將4名脫衣女與9名男客帶回警局調查。

警方這次大動作抄店，包括店內其他34名小姐、14名少爺都被列為證人；另逮蘇姓負責人等6名幹部，因為人數眾多，警方一度呼叫警局支援派車把被告與證人分批載回警局訊問。警方訊後對4名脫衣小姐與9名男客依社維法函送法辦；33歲蘇姓負責人等6名幹部被依妨害風化罪嫌移送南檢偵辦。

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