最囂張槍擊犯 開槍原因追追追…

2019-07-29 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市男子賴尚俞昨晚開車到太平區一處民宅開槍，接著轉往市區又在分局及警局門口對空鳴槍，誇張行徑被稱是史上最囂張槍擊案，最後遭警方圍捕時疑在車內舉槍自盡，卻也留下一堆迷團，據了解，賴男住處距開槍民宅僅十公尺，但平日鮮少來往也無嫌隙，疑因喝了酒加上心情鬱足才隨意開槍發洩，卻連同警局也遭波及。

台中太平區一棟透天別墅昨傍晚6點左右遭人開槍，警方過濾相關路口監視器，發現歹徒駕駛一輛白色新款的賓士休旅車前往並坐在車內朝別墅開槍後逃離，隨即透過車號找到賴姓女車主，她表示車子都是30歲胞兄賴尚俞在使用，警方立即掌握賴男身分成立專案小組追緝。

未料賴嫌竟肆無忌憚開車回台中市區，晚間7點多陸續到第四分局、市警局及第六分局附近三度開槍，警方立即集結警力搜尋，晚間9點多終於在霧峰區發現賴男座車不動聲色尾隨，最後在南投埔里一處路段見機不可失包抄，並喝令賴男下車棄械投降。

只是賴男不為所動，假裝配合接著加踩油門大迴轉企圖做困獸之鬥逃竄，但眼見被優勢警力團團包圍無路可逃，隨即在車內舉槍自盡，警方發現賴男中彈趕緊將他送醫，但送醫途中不治，卻也讓人對賴嫌的開槍動機留下一堆疑問。

據了解，賴男是家中獨子，還有一位妹妹，家中經濟狀況相當優渥，只是父親唯恐賴男毀掉家業一直未將家產分配交付，因此僅供應相關必須的經濟需求，賴男為此頗為感概常藉酒澆愁，今年才從北屯區搬到太平區居住，距被他開槍的別墅相距不遠，但平日雙方鮮少往來也無嫌隙。

有一說是賴男疑因喝了酒加上心情鬱足才隨意開槍發洩，卻連同警局也遭波及，但也有一說指出，賴男是和另位鄰居有過節開槍洩憤，卻開錯對象，不過附近民眾表示，事發後，有不少疑似道上兄弟到場關心，應該與江湖恩怨有關。

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