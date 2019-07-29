埔里愛蘭橋警匪槍戰 歹徒中彈身亡 警封鎖現場

2019-07-29 00:18

〔記者佟振國／南投報導〕台中市太平區28日晚間發生透天別墅遭人連開3槍，警方則是鎖定可疑的賴姓男子展開偵辦，賴男則駕1部白色賓士轎車逃逸，警方追緝至南投縣埔里鎮台14線中潭公路愛蘭橋附近，趁賴男停等紅燈時進行攔截圍捕，警匪爆發槍戰，最後賴男中彈倒臥駕駛座，送埔里基督教醫院急救宣告不治，警方則是封鎖現場漏夜進行偵辦。

針對台中太平發生的槍擊案，警方相當重視，力求迅速破案，當晚即掌握涉嫌開槍作案的賴姓男子行蹤，他駕駛白色賓士轎車逃逸，警方則是一路從台中尾隨至南投埔里。

28日晚間10時16分許，賴男的賓士車行經埔里愛蘭橋附近停等紅燈，尾隨在後的警方見機不可失，以3、4部偵防車將賓士車困在內側車道，賴男則和警方發生槍戰，現場槍聲大作，嚇壞路過民眾。

白色賓士車左側車門玻璃碎裂，警方發現男子中彈倒在駕駛座，通知埔里消防隊救護車送往埔里基督教醫院救治，但到院前已無生命跡象，急救後宣告不治，至於是畏罪自殺或遭警方擊斃，台中警方則以案件尚待釐清及偵查不公開不表示意見，同時封鎖現場漏夜偵辦中。

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