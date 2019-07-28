又傳槍擊 台中市民：我們住在搖滾區還是高譚市？

2019-07-28 23:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市太平區今晚驚傳民宅槍擊案，令人不禁聯想前兩天有市民自拍「開槍」片反諷台中是「慶記之都」，沒想到一語中的，若細數市長盧秀燕上任以來，連同至今尚未偵破的沙鹿茶館槍擊命案，難怪有網友說，台中槍擊案頻傳，「子彈吃到飽」，更有市民聽到又發生槍擊案驚訝說，我們是住在高譚市（「蝙蝠俠」中的犯罪之都）嗎？

盧秀燕去年選戰期間強打空污議題，不料勝選後面臨的第一個挑戰卻是重大刑案頻傳，猶記得盧秀燕上任前一天是平安夜，沙鹿區台中國際機場對面發生槍擊案，一名男子遭人以行刑方式狙擊身中5槍斃命；事隔11天，沙鹿區中山路元大銀行又發生歹徒持刀行搶案，接著又驚傳住沙鹿區的王姓救難英雄失蹤7天後被埋屍公墓。

盧秀燕找來警界資歷豐富的陳子敬擔任副市長，陳子敬曾任警政署主任秘書、國道公路警察局長、航空警察局長、南投縣警局長與台南警局長，為了撕掉台中治安不佳的標籤，但台中海線在半個月內傳出三起重大刑案，讓盧秀燕和陳子敬都面臨考驗。

尤其是今年五月十八日，沙鹿區風大茶館也驚傳一死一傷的槍擊命案，至今仍未破案，除讓專案小組壓力沈重外，也讓民眾對台中治安的刻板印象揮之不去，前兩天有民眾在中投公路自拍「開槍」片反諷台中是「慶記之都」，雖然被依社秩法裁處，也有網友直言影片內容太猖狂，唯恐天下不亂，批評此舉刻意抹黑台中人、台中治安，不懂低俗惡趣味哪裡好笑？

只是沒想到太平區今晚就傳出民宅槍擊案，該影片竟一語中的，難怪有網友說，台中槍擊案頻傳，「子彈吃到飽」，影片相當貼切不用太認真；更有市民聽到又發生槍擊案驚訝說，我們到底是住在搖滾區還是高譚市?

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