又是場騙局！戰地醫官想來台結婚 她急匯錢…

2019-07-28 13:43

〔記者王冠仁／台北報導〕葉姓女子在網路上認識一名外籍網友，對方聲稱他在葉門當戰地醫官，但他喜歡葉，想要離開戰區前來台灣與葉結婚；網友還說，需要葉女匯1萬美金給他，他才能搭噴射機去土耳其在轉機來台灣。葉女不察，急忙跑去銀行匯款，幸虧行員發現異狀通報警方，警方苦口婆心勸說，拿出過去案例講解，再找上她家人前來，葉這才發現異國戀是場騙局。

警方表示，葉姓女子日前跑到台北市聯邦銀行士東分行，她告訴行員她要辦理臨櫃匯款，要匯1萬美金（約30萬台幣）；但行員問她匯款用途？匯給何人？葉卻說不出來，行員直覺有異，通報轄區士林分局天母派出所警方。

天母派出所警員潘睿宇、實習生李豐碩獲報趕往，他們了解事發經過後，研判葉女遇上詐騙集團。潘員苦口婆心勸說，還聯繫上她家屬一同到場，葉這才說出實情。

葉聲稱，她日前在網路上結識一名男網友，對方聲稱在葉門當戰地醫官，但他已厭倦戰場，想搭機來台與葉結婚；不過因為戰地沒有銀行可以承辦買機票等業務，因此要葉匯1萬美金過去當手續費、機票錢，他才能搭噴射機前往土耳其再轉機來台灣。

警方說，這是詐騙集團慣用的假交友、真騙錢手法，民眾利用網路交友軟體與人接觸務必提高警覺，切勿隨意聽信他人之言操作提款機或提供金融卡片及帳戶密碼，以避免財產損失，若是接獲詐騙電話，請撥110或165反詐騙專線查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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