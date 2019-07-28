家道中落母又成植物人 女大生北漂賣淫只求奇蹟

2019-07-28 09:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕家住南部的20歲少女小乖（化名）家境不佳，母親患有先天性氣喘，因為多年前某次發作延誤就醫，導致其變成植物人，而家道中落的小乖父親則是因經商失敗一厥不振，小乖實在沒辦法，只能利用暑假北漂賣淫，解決家中經濟困頓，並負擔母親醫藥費。

小乖說，她老家住台南，小時候的小乖因為父親經商成功，到小學都還算是家境富裕，但父親因為年少得志，自大的結果就是財務出現漏洞，還越補越大洞，她上了國中之後，家裡就因為經商失敗而經濟困頓。

屋漏偏逢連夜雨，就在父親經商失敗沒多久，母親又因為先天性氣喘發作，但家裡沒人延誤救治，雖然送醫急救搶回一命，但成了靠插管維生的植物人，而父親與小乖捨不得讓母親就此離世，堅持讓她在醫院治療，等待奇蹟的那一天。

平日要上課還要打工的小乖，從高中開始就賺錢貼補家用，上了大學後，她認為一直靠著親戚經濟上協助感到很內疚，所以趁寒、暑假期間藉口找親戚北上，來到新北市新莊賺「皮肉錢」，她說「我身型太嬌小，也做不了酒店小姐，想賺快錢就只能出賣肉體。」

小乖說，自母親成植物人後，父親不得志酗酒度日，她也因為心情受影響開始服用抗憂鬱藥物，但近年她開始維持笑容，不管事平常生活，甚至是接客，都保持著微笑。她說「我現在每天笑著賺錢，等待奇蹟發生，媽媽會醒來的。」

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