防飆破功？三重飆車族逼車叫囂 見巡邏警還蛇行逃逸

2019-07-27 14:56

〔社會中心／新北報導〕新北市三重前日凌晨出現屁孩飆車族，還有計程車司機遭惡意逼車叫囂，警方事後逮到2台涉案機車4人，但當下僅依法開罰，直到飆車族惡劣行徑曝光，警方才又緊急通知3名涉案騎士到案，訊後依刑法第185條第1項「妨害公眾往來安全罪」送辦。

暑假期間，警方啟動青春專案，除針對青少年毒品、性剝削加強查緝外，也也從晚間10點到清晨6點，針對疏洪道青少年易聚集夜遊熱點，編排防制危險駕駛勤務，防止飆車及危險駕駛行為，但三重地區依舊出現飆車族對小黃逼車、叫囂案件。

據查證，前日凌晨2時許，張姓計程車司機從北市載一名女乘客前往新北市蘆洲，經過三重環河北路時，有3輛機車騎乘在前方，騎士、乘客皆未戴安全帽，一路蛇行，還一度在慢車道慢行，阻擋計程車路徑，張姓司機按鳴喇叭示警，沒想到卻引發飆車族不滿逼車。

其中一輛機車甚至逆向闖紅燈返回，敲打計程車的車窗狂飆國罵，嚇哭車上女乘客，司機見狀報警，所幸當時巡邏警車經過，司機趕緊求救，警方也將雙方帶回警局釐清。

警方檢視張姓司機的監視器畫面後依「道路交通管理處罰條例」，針對機車未戴安全帽、蛇行等違規行為開出3張罰單，但張姓司機向媒體控訴，三重警方接獲檢舉後竟回覆他：「暑假了，這種不要理他們就好！」，讓他不禁質疑民眾遇到類似情形該如何自保。

據了解，因為張姓司機並未針對妨害自由行為提告，警方開罰後便讓騎士離開，直到飆車族惡劣行徑曝光，三重警方昨日深夜再度通知3名涉案騎士到案，訊後依刑法第185條第1項「妨害公眾往來安全罪」送辦。

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