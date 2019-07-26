先動手打台灣人！中客被捕叫屈：覺得我中國人就K我

2019-07-26 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市1間知名麻辣火鍋店昨（25）日凌晨發生鬥毆事件，中國籍遊客與台灣民眾被店員指稱用店內鍋具互毆，中國籍遊客還嗆聲「是我先打你的，但誰錯」，甚至指出「他們覺得我是大陸（中國）人就K我」，事件引發批踢踢鄉民不滿。

根據自由時報《民視新聞網》報導，高雄市25日凌晨5點爆發火鍋店鬥毆案，警方到場壓制雙方人馬，發現彼此各有2人進行鬥毆，台灣民眾在店外向中國籍遊客表明「你先打我的喔」，不料竟被回嗆「是我先打你的，但誰錯！我告你喔！」，嗆人的中國遊客認為，「他們覺得我是大陸（中國）人就K我」。

警方指出，其中一方客人結帳時，因不滿另一方客人行注目禮因此大打出手，演變成鬥毆事件；根據店內人員說法，雙方並非使用餿水桶打架，「他們拿鍋，整個鍋拿起來砸」，這起事件造成3人手、腳受傷但沒有大礙。

報導強調，警方對此案相當低調，「連動手的一方是不是中國籍遊客都不願意證實」，記者提問「非本國籍是中國客嗎？」，高雄市苓雅分局偵查隊長陳冠宇說：「我們目前根據護照顯示，非本國籍」。

事件傳到PTT後，大量鄉民留言提到「韓流又發威惹」、「高雄發大財」、「讓中國旅客體驗台灣風俗，讚」、「韓國瑜不是說要愛與包容他自己嗎」、「竟然敢打中國，真丟高雄人的臉」、「高雄市長不用負責嗎？」、「中國高雄區的人民對祖國人民還敢不敬啊」。

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