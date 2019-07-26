她酒駕辯稱感冒液害的 法官拆穿判刑6月

2019-07-26 16:48

〔記者楊國文／台北報導〕感冒液含有酒精？蔡姓女子去年清晨騎車酒駕遭攔查，測出酒測值0.29毫克，她辯稱未喝酒，應是出門前喝感冒液所致，法官特地調查感冒液成份，確定其未含酒精，拆穿她的謊話，今依公共危險罪判她6月徒刑，可易科罰金18萬元定讞。

判決指出，蔡女於去年12月17日清晨喝酒後，仍騎車上路，上午5時55分許，行經台北市中正區市民大道1段與承德路1段路口時，因騎車不穩，被警方攔查，測得酒測值0.29毫克，已超過法定標準值0.25。檢方偵查後將蔡女依公共危險罪起訴。

蔡女應訊否認有酒駕不法，辯稱出門前只有喝感冒液而已，暗指都是感冒液害的。

法官為查明真相，經查詢該感冒液成份，確認感冒液主要成份並未含有酒精，另據感冒液製造商指出，該公司製造的感冒液，其酒精成分經送往國家認證單位檢測結果為0.0727％，即每瓶（60ml）感冒液酒精總含量約為0.04362g，一般市售啤酒酒精成分約為4至4.5%，以4.3%酒精成分啤酒為例，每罐啤酒（330ml）酒精總含量約為14.19g，飲用一瓶國安感冒液的酒精濃度僅約為飲用一罐啤酒的1/325 ，其呼氣酒精濃度極低」。

高等法院審理認定，蔡女說詞不實，因為即使蔡女確實喝下感冒液，也不可能被測出酒測值達0.29毫克，蔡女酒駕事實明確，今將她判刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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