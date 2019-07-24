金錢豹酒女二審判賠1068萬 烘焙師姊姊：盼她謹記教訓盡力彌補

2019-07-24 10:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕金錢豹酒女顏子娠前年11月吸毒又酒駕，開車狂飆闖紅燈，撞死前途似錦、即將結婚的烘焙師陳育邦，她還惡劣地肇事逃逸，謊稱自己不是駕駛，刑事部分判處徒刑9年6月定讞，民事部分，一審判賠死者的父母共1068萬餘元，顏女不服上訴二審，台中高分院今天（24日）判決，駁回顏女上訴，維持1068萬餘元賠償，顏女沒有出庭聆聽。

死者的姊姊陳育芳說，顏女無財產可賠償，但家人對判決感到欣慰，希望顏女此生能記取教訓，重新進入社會後能盡力賠償彌補。

顏子娠在撞死烘焙師之前，有兩次酒駕肇事紀錄，她的駕照早已被吊銷，前年（2017年）11月13日，她先吸食毒品愷他命，晚間再到金錢豹酒店4樓坐檯陪酒，喝到翌日清晨1時許，駕駛賓士車並載著男性友人林昱欣、李健銘，於限速30公里的台中市西屯區文心路三段，高速狂飆闖紅燈，撞死烘焙師陳育邦，顏女肇事逃逸時，賓士車拋錨，她竟教唆林、李二人，把車推入暗巷，自己坐到副駕駛座，宣稱她不是駕駛，企圖誤導警方偵辦，行徑相當惡劣。

死者家屬聲請假扣押顏女的財產，竟發現她名下無財產，存款竟是0元，刑事部分，法院審理時，她言行荒腔走板，竟宣稱自己仍有稚齡的兒子（目前就讀國小，案發前由大嫂照顧），未來長大生下孫子，可以把尚不存在的「未來孫子」過繼給陳家「傳宗接代、延續香火」。

刑事判刑9年6月定讞後，死者家屬提出民事賠償訴訟，向顏女索賠1270萬餘元，其中1000萬元是雙親的精神撫慰金，其餘為扶養費與喪葬費，顏女答辯說，她已經知錯，她學歷僅為高職畢業，沒有存款，沒有其他動產或不動產，離婚又育有一名幼子，精神慰撫金太高。

一審判決1068萬元後，她上訴二審，希望「原判決廢棄」，但並未聲明要減少多少金額的賠償，雙方透過律師協商沒有協果，二審法官只好依程序宣判，並於今天駁回顏女上訴，理由與一審相似，一、二審法官都認為，死者從事西點烘培事業日漸有成，並與女友論及婚嫁，卻被顏女恣意酒駕撞死，死者父母各求償500萬元精神撫慰金自屬適當，法官略刪減扶養費，判決顏女應賠償死者雙親共1268萬餘元，扣除保險給付的200萬元，顏女應賠償死者雙親共1068萬餘元。

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