罵錯人了！建商點交爆爭議 台北大鎮主委判賠麗寶30萬

2019-07-25 23:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市暖暖台北大鎮住戶與建商因公設點交糾紛對簿公堂，管委會主委於案件審理時，雇車懸掛「麗寶建設公設擺爛」、「惡劣建商麗寶」布條繞行市區，遭麗寶以損害公司商譽，求償台幣30萬元。基隆地院審理認為，建商並不是麗寶，主委罵錯對象，要賠償麗寶建設30萬元，並在自由時報刊登到歉啟事1天。

判決指出，鵬程建設公司在基隆市暖暖推出台北大鎮建案，因未完成公設點交與住戶鬧上法院，法院一、二審，均判鵬程勝訴，住戶不服上訴中。

前年8月間，鄭雇一台小貨車，並在小貨車兩旁懸掛書寫「麗寶建設公設擺爛」、「惡劣建商麗寶」、「於基隆推出的建案台北大鎮102年至今未依法完成公設點交」、「欲購買麗寶房產的市民務須睜大眼睛別被其美麗外表所蒙蔽」。

麗寶建設主張，鄭此舉損害公司的名譽與信用，向鄭求償30萬元，必要求在自由時報地方版頭旁刊登道歉啟事。

法院審理時，鄭提出當初建案的銷售廣告指稱，台北大鎮社區當初是麗寶與鵬程公司合資興建，麗寶對外銷售。

鄭指出，2013年1月7日台北大鎮社區管理委員會成立時，委託專業點交公司檢查社區公共設施時，竟有1000多項缺失，隔年年勘驗時，尚有861項缺失未修復，鵬程公司都置之不理。

他才依管委會決議，租小貨車繞行基隆市區，布條上所指均是事實，並未侵害麗寶信用及名譽。

法官查看台北大鎮銷售廣告與網路銷售廣告，都寫著「投資興建∕麗寶機構‧鵬程建設」，而非「投資興建∕麗寶建設‧鵬程建設」。

判決指出，一般社會大眾依銷售廣告及買賣契約書封面，多會認為台北大鎮乃麗寶機構所屬的鵬程公司所投資興建，麗寶與鵬程公司有某種程度之關聯，但不必然會認定台北大鎮是麗寶與鵬程公司共同投資興建。

此外，台北大鎮住戶與建商的公設點交爭議，告的對象是鵬程公司，並非麗寶建設，縱使鄭以主委的身分執行管理委員會的決議，也不能把鵬程公司的違約情形，當成是麗寶的違約行為。

法官因此審酌，鄭雇小貨車懸掛貶抑麗寶建設的布條，繞行基隆市區3天，確實會損及麗寶商譽，要賠償麗寶建設30萬元，並在自由時報刊登到歉啟事1天。

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