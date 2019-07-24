「天下第一所」爆刑求？中正一分局嚴正駁斥

2019-07-24 12:49

〔記者王冠仁／台北報導〕有「天下第一所」之稱的台北市警局中正一分局介壽路派出所傳出刑求？一名徐姓男子去年與文化大學大新館人員爆發爭執，轄區介壽路派出所吳姓員警獲報前往處理。徐指控，他被帶回派出所後，遭吳員以毆打腹部、搧巴掌等方式刑求；不過中正一分局今天嚴正否認有刑求、毆打一事，並說吳員獲不起訴處分，未來若有後續調查將全力配合。

鏡週刊今天報導，徐姓男子因為自己是侏儒常受人欺負，外出時都會攜帶超小型錄音機自保。去年4月18日下午，徐前往台北市文化大學大新館向館方人員詢問課程資訊，但雙方爆發口角爭執，徐還涉嫌破壞館內電腦螢幕，館方人員報警。轄區介壽路派出所吳姓員警趕往處理，過程中徐多次踢踹吳員，徐最後被警方依妨害公務罪嫌帶回派出所製作筆錄。

徐指控，吳員製作筆錄時疑因不耐煩，竟然關掉錄影機，再毆打他腹部、搧他巴掌；徐隨身攜帶的錄音機因為放在褲子暗袋內沒被搜出，因而錄下他因被毆打而發出的慘叫聲。

徐事後前往驗傷，再拿錄音擋向台北地檢署對吳提出傷害告訴，但案經地檢署勘驗後偵查終結，吳員獲不起訴處分。

中正一分局今天否認員警有對徐刑求一事，並說未來若有後續司法調查，中正一分局將全力配合，絕不護短，依法究辦。

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