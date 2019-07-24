鶼鰈情深！丈夫去世多年 七旬婦堅持回老家相聚

〔記者洪定宏／高雄報導〕78歲賴姓老婦的丈夫去世後，離開老家與兒子同住，但她念念不忘夫妻相處日子，經常獨自外出，欲搭公車返回老家，卻常迷路，被警方尋獲。
7月23日上午約11點，高雄市小港分局高松派出所所長王玉文、巡佐王元良獲報，指小港區敬業路有老婦迷路，驅車到場了解，但老婦一問三不知，只說她住燕巢區，準備搭公車回家。
員警載老婦回派出所調查身分，並在她的手提包找到兒子的連絡電話；原來老婦與丈夫同住燕巢區，丈夫去世後，兒子將她接到小港區同住，但她一直想回燕巢老家，常常獨自出門後迷路。
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〔記者洪定宏／高雄報導〕78歲賴姓老婦的丈夫去世後，離開老家與兒子同住，但她念念不忘夫妻相處日子，經常獨自外出，欲搭公車返回老家，卻常迷路，被警方尋獲。
7月23日上午約11點，高雄市小港分局高松派出所所長王玉文、巡佐王元良獲報，指小港區敬業路有老婦迷路，驅車到場了解，但老婦一問三不知，只說她住燕巢區，準備搭公車回家。
員警載老婦回派出所調查身分，並在她的手提包找到兒子的連絡電話；原來老婦與丈夫同住燕巢區，丈夫去世後，兒子將她接到小港區同住，但她一直想回燕巢老家，常常獨自出門後迷路。