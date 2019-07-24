謊稱雜交掩飾姦情 模範警被爆車震結拜兄弟妻

2019-07-24 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣朴子警分局一名曾當選模範警察的黃姓警官，被爆勾搭派出所警友站顧問人妻，還多次載著人妻大玩車震，且黃姓警官與警友站顧問還是國中同窗好友。不過黃姓警官堅決否認一切指控，並稱是顧問夫妻自己感情出問題才杜撰亂編。

今日出版的《周刊王》指出，朴子警分局一名黃姓警官與小果（化名）本是國中換帖兄弟，經營監視器事業有成的小果，在黃擔任柳林派出所所長時，為了「相挺」黃姓警官才加入警友站擔任警友顧問，兩人有如親兄弟般幾乎天天約吃飯、喝酒。但小果指控，黃姓警官罔顧同窗友情和社會道德，開始不斷到小果的老婆小真（化名）開設的店面喝茶聊天，並大秀咖啡知識獻殷勤，黃姓警官甚至利用與小果共同加入的打麻將群組掌握小果行程，趁小果上牌桌時享用人妻，與小真常到嘉義市湖內里重劃區空地大玩車震遊戲。

報導指出，小果的友人阿德在去年二月間，曾在嘉義市區的某間KTV包廂內，目擊黃跟小真兩人臉貼著臉、單手環腰，甚至趁旁人不注意時偷親嘴，阿德將此事告知小果，小果還回說一定是看錯了。但就在去年5月，黃甚至找友人一起灌醉小果，將小果扶到飯店後，與小真另開房間上演偷情戲碼；隔日退房時小果到黃的房間拿東西，卻在廁所垃圾桶發現用過的保險套，當時小果還曾開玩笑地問小真是否有到黃的房間，事後小真將此事告訴黃，心虛的黃還自作聰明，掰說當晚有朋友要跟傳播妹玩雜交遊戲，才借用他的保險套，堅稱不是他使用的。

不過夜路走多總會碰到鬼，去年10月間的某個深夜，小果意外看到小真的手機收到來自黃的親密簡訊，上頭還寫著「愛你」。小果立刻直問小真，小真才羞愧地坦承偷情。報導提到，在姦情曝光後，黃坦承放不下這段不倫戀，稱「在女方身上找到一種無與倫比的快樂！」

不過針對相關指控，嘉義縣警局督察長張樹義表示，確實有收到檢舉，本月也約談黃，不過黃完全否認有與人妻曖昧。至於黃本人則是喊冤，堅決否認一切指控，強調不會做對不起好朋友的事，並稱小果的指控背後，其實是小果夫妻感情出問題而杜撰亂編。至於「愛你」簡訊的部分，黃則稱是請小真幫忙買泡芙，事後為了感謝她而傳的「調皮簡訊。」

報導提到，現年34歲的黃姓警官已婚並育有一女，警大畢業後派至新北市服務，今年6月還曾當選嘉義縣模範警察，先前還曾參加過電視益智節目，並連過5關獲得冠軍頭銜，獲得獎金10萬元，因此被稱為「警界金頭腦」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法