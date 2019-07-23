7/23 今彩539頭獎開出2注！獎落花蓮縣、彰化縣

2019-07-23 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月23日）開獎的第108000175期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，由花蓮縣玉里鎮中城里中山路一段206號的飛來富彩券行與彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段528號1樓的元冠電腦彩券行開出；第108000175期雙贏彩與第108000066期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000066期大樂透中獎號碼為「12、14、35、37、42、47，特別號：06」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得301萬8305元；參獎共31注中獎，每注可得5萬5050元；肆獎共74注中獎，每注可得1萬4825元；伍獎共1293注中獎，每注可得2000元；陸獎共1820注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬390注中獎，每注可得400元；普獎共2萬3882注中獎，每注可得400元。

第108000066期49樂合彩中獎號碼為「12、14、35、37、42、47」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共86注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1996注中獎，每注可得1250元。

第108000175期雙贏彩中獎號碼為「04、05、08、11、12、13、16、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共227注中獎，每注可得500元；肆獎共2423注中獎，每注可得100元。

第108000175期今彩539中獎號碼為「04、10、12、23、25」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共229注中獎，每注可得2萬元；參獎共6783注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3666注中獎，每注可得50元。

第108000175期39樂合彩中獎號碼為「04、10、12、23、25」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共290注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7203注中獎，每注可得1125元。

第108000175期3星彩中獎號碼為「268」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000175期4星彩中獎號碼為「4149」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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