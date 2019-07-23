媒體稱海關要查過去總統專機 關務署嚴正駁斥：是要查涉案官員

2019-07-23 18:07

〔記者巫其倫／台北報導〕國安局少校吳宗憲等人利用陪同總統出訪，透過通關禮遇夾帶9800條菸品入境，有媒體報導指出，關務署將會先清查過去總統、副總統專機回國落地是哪一天，其次再比對華航保稅倉庫當天出貨的數量。對此關務署嚴正駁斥，強調報導偏離事實，海關並沒有要查專機，一定是查訂貨人吳宗憲，另外存貨的華膳空廚，是否自主管理出問題，海關也會去查。

關務署副署長彭英偉今天澄清，沒有說要查昔日總統專機，他強調海關的SOP是先去查人，首先會以吳宗憲本人的身分證字號或相關資料，查詢過去相關的訂貨紀錄，查詢是否有類似的行為，包括購買時間點、如何取貨、付款等等，主要追查吳宗憲以往是否有從事相同行為，並非要追查過去總統、副總統專機回國保稅區出貨的情形。

由於吳宗憲向華航訂購的菸品，是把存放在華膳空廚的保稅倉庫，海關也會針對華膳空廚的出貨紀錄調查，例如華膳空廚有無進行自主管理等。另外，華航是否有掌握情況，包括菸品是跟誰訂的、訂了什麼、為何如此大量，以及出貨紀錄是否有保存好，海關也都會進行調查。

此外，他也強調，一般人要把貨放在保稅區，一定要檢查護照跟登機證，且各式各樣的單據，如保稅單、報單等也都只能放5年，若要查昔日總統專機的資料，事實上也無法查。

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