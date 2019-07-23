國安局官員涉走私菸案 資深檢察官這樣看…

2019-07-23 12:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人，涉嫌利用執行總統出訪任務，購買9800條免稅香菸存放於華膳空廚，再趁總統拚外交回國時，混入隨行人員行李夾帶入關，總統蔡英文大表震怒，台北地檢署今凌晨訊後依涉犯貪污、菸酒管理法等罪將吳、張聲押禁見，資深檢察官認為，不論是否有國安局高層對華航施壓要求放行，受理此免稅品訂購的華航相關人員恐已觸犯菸酒管理法幫助輸入私菸罪，依法可處3年以下徒刑，得併科1千萬元以下罰金，及稅捐稽徵法的幫助逃漏稅行政罰。

資深檢察官指出，承辦檢察官應會發函給財政部關務署了解「總統專機隨行人員訂購免稅商品數量是否有限制？」等相關法令規定，再約談受理免稅訂購單的華航人員，調查免稅訂購單的流程，釐清吳員是否已非第一次大量訂購？每次訂購免稅品品項及數量？及華航受理此訂購單的最高層級？有無包庇行為？

如違反法規，華航未通報關務署就放水，是否有來自國安局高層壓力？或是自行討好國安局？如未受國安局指示，華航相關人員恐涉及菸酒管理法幫助輸入私菸罪及稅捐稽徵法的幫助逃漏稅行政罰；若國安局涉嫌施壓，要求華航睜一隻眼、閉一隻眼放行，國安局高層則涉貪污治罪條例圖利罪。

該資深檢察官認為，承辦檢察官可能會在掌握完整法規資訊後，再進行約談華航、國安局等相關人等的動作，但也可能同步進行，避免華航與國安局人員串供。

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