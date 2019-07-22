宜縣朝陽步道遊客墜崖15公尺深 女導遊急救人跟著跌…

2019-07-22 12:26

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣大南澳地區朝陽步道，今天上午發生女性遊客失足墜落15公尺深山崖，女導遊營救時跟著跌下去，宜蘭縣消防局派員救援，1人肢體擦傷，另名沒有傷勢，消防員用捲式擔架將傷者抬下山。

宜蘭縣消防局上午10點36分獲報，指大南澳朝陽步道登山口進去約400公尺處，發生遊客失足意外，新北市板橋區訊誠糧行一行121人，搭乘三輛遊覽車到宜蘭作2天1夜遊程，今天第2天到此健行，1名72歲劉姓婦人，不慎滑落15公尺深山崖，女導遊為了救人也跌落在同個地點，現場有2人待援，請求救援。

南澳消防分隊人員抵達事發現場，11點7分，擔任指揮官的小隊長葉勝福回報說，跌落山崖的2名傷者意識清楚，11點20分順利拉上來，40分鐘後，劉婦被搬運到登山口，她有輕微擦傷，呼吸急促，傷勢應無大礙，由救護車送到台北榮總蘇澳分院救治，救人的導遊沒有受傷，並未就醫。

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