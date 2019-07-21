詐騙集團遇上打詐女警官 爆笑對話讓人笑到「併軌」

2019-07-21 11:44

〔記者吳昇儒／新北報導〕跨國詐騙集團成員，常假冒國外高階軍官或富商，用甜言蜜語欺騙單身或失婚女子感情，等時機成熟後，再騙被害人匯款。近期刑事局打詐女警官韓智先也遇到詐騙集團，為更了解其詐騙手法假裝上當，並在對話中加入一些KUSO對話，像是稱對方「隔壁老王」等語，再將對話PO在自己的臉書上，提醒大家，卻讓網友們笑到「併軌」。

韓警官說，詐騙集團成員自稱是華裔英國工程師，上週突然加臉書好友，並稱有豐厚的財力，每天送上甜言蜜語，剛聊沒幾天就說要結婚，要自己準備當第一夫人；但自己的臉書上貼有許多反詐宣導，對方也沒細看，真不夠專業。

本想要用爆笑對話，讓他們踢鐵板知難而退，但對方根本沒用心調查，就連稱他「隔壁老王」竟也欣然接受，連祝他「中元節快樂」也非常開心，多次推測下來，此次的詐騙集團成員，應該是來自非洲國家，佯裝成華裔人士，是想降低被害人戒心。

實測發現，對方會推測被害人的喜好，佯稱是華裔外國人或是歐美人士，利用簡體中文跟被害人對話，關心被害人三餐有沒有吃，接著就是一堆有多愛妳的字句，還能寫成詩；然後會營造出，嫁給他就能過好生活的幻覺，甚至要幫妳出機票錢，相約見面讓人誤以為遇到真愛，但實際上是放長線釣大魚，匯給妳的錢也是從別人身上騙來的。

呼籲民眾網路上交友一定要注意，遇到突然加妳好友的男子，聊不到兩、三天就口口聲聲說愛妳，連面都沒有見過，卻在一個禮拜內就說要娶妳回家，完全不合邏輯，千萬別上當受騙。

若有發現身邊朋友宣稱墜落情網，卻實際上卻從來沒看過男主角時，也趕快勸朋友上165查詢，有許多案例可以協助被害人，避免受害。此外，詐騙集團成員每次可能會一段文字發給多名被害人，如果發現回覆的內容文不對題，可能就是詐騙，趕緊切斷聯繫，並上165查詢。

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