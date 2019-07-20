運磚車連撞27車致1人癱瘓 駕駛被提起公訴

2019-07-20 08:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年9月14日在139線發生一場車禍，一輛載磚頭的曳引車在彰化段先車頭車身分離，經換車頭後往南投方向行駛，在139線接近民族路段追撞27部汽機車，致多人輕重傷，其中傷勢最重的是一名陳姓駕駛，他頸椎脊髓損傷、完全性四肢癱瘓，生活無法自理，該案經南投檢方偵結，黃姓駕駛被依業務過失致重傷害罪名提起公訴。

139線去年曾發生多起死傷嚴重車禍，先前幾件都在彰化段，惟在去年9月14日1輛載磚頭的曳引車，當天下午先在彰化段車頭和車身無故分離，緊急調來車頭更換，換車頭的曳引車在傍晚5時50分許，開到139線接近民族路口的路段，因該路段一路下坡，35公噸的曳引車加上磚頭，總重量高達46.1公噸，在幾無煞情況下一路下衝，衝撞沿路的汽機車，合計有27輛汽機車。

最嚴重的是1輛載有16歲少年的自小客車，該車陳姓駕駛被卡在駕駛座，經搶救送醫後，命雖撿回，但卻頸椎脊髓損傷、完全性四肢癱瘓，氣切管及尿管留置中，生活無法自理，需要人24小時照顧。

南投檢方近日將曳引車黃姓駕駛依業務過失致重傷害罪名起訴，惟因黃姓駕駛留在現場，且在警方到場後即承認是肇事者，合於刑法上自首的規定，檢察官也請法官斟酌減輕其刑。

139線去年在彰化和南投段分別發生重大車禍，南投縣議員于秀英曾在議會質詢時，質疑「拍咪呀」跑到南投縣，彰化則先後舉辦兩次路祭。去年至今彰化和南投警方都在139線布崗取締超速，並裝測速照相儀，該條路已大幅減少嚴重交通事故。

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