交到教授鼠鼠受打擊？爆乳嫩模公開泛性戀

2019-07-19 15:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕在臉書「徵求100名網友口爆」，又揭發「知識型網紅」教授鼠鼠涉嫌下藥性侵害的女模特兒王譯嬋（又名羽沫），昨天於臉書公開自己是泛性戀，且有知己的女朋友兔寶，不過，她們卻想徵求男人，「可以跟我們其中一個登記結婚，不用擔心養我們兩個很累，這個時代女人也可以養男人」，現年23歲的她告訴本報記者，她早於15歲就懷疑自己喜歡同性，後來卻都交到渣男，又遇到「騙砲」的教授鼠鼠，心中受打擊，才開始跟同性交往。

被譽為「爆乳嫩模」的王譯嬋，2年前於臉書「徵求100名網友口爆」而聲名大噪，今年5月間，又揭發「教授鼠鼠」游清閔，以拍攝短片為由接近她，再涉嫌下藥性侵害（王譯嬋同意公開自己姓名），離譜的是，「教授鼠鼠」住她家、開她的賓士CLA250汽車去騙女孩子，還把女孩子帶到她家（租屋處），「都是用這種方法，拍片啦，玩遊戲聊天啦，向女孩子騙砲」。

教授鼠鼠游清閔涉嫌的性侵害疑案，目前仍於檢方偵查中，王女卻有「番外篇」，昨天於臉書中，張貼她與女伴兔寶的誘人照片，公開徵求一個男人，「願意接受跟我們兩個一起生活的，可以跟我們其中一個登記結婚，不用擔心養我們兩個很累，這個時代女人也可以養男人」。

王女今天接受記者訪談時說，她於15歲就懷疑自己喜歡同性，後來交往的卻都是渣男，而且還遇到教授鼠鼠這種男人，心中受打擊，開始正式和同性交往，她受到兒時成長環境影響，特別渴望被愛，因此，兩人在一起，她不會在意性別與外在條件，「兩個人相處起來舒服就夠了」。

她說，她目前交往的女孩子兔寶，也是泛性戀者，兩人已拍攝寫真集，不過，她們兩人也是開放式性關係，只要不欺騙即可，如同她與教授鼠鼠交往時，她就告訴教授鼠鼠，他可以在外面有別的女人，也可以去嫖，前提是必須事先告知她，不能用欺騙的方式。

如果兩女相處甚歡，為何還要徵求男人？是基於家庭或社會壓力？張譯嬋說，沒有家庭與社會壓力，她只是想被愛，想要有一個懂她的人，陪在她身邊，「生活是我的，我們想怎麼過，不需受別人影響」，至於徵求男人之因，她解釋說，「女生還是會有生理需求，是同性給不了的感覺」。

維基百科對泛性戀（泛性向）解釋為，自己是不分性別者，生理性別與社會性別，不是自己對他人產生戀愛感情或性吸引力的決定因素，在人際關係上，不嚴格區分男性或女性，採取更開放的態度。

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