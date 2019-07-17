查賄跟上時代 法務部建置APP

2019-07-17 22:43

〔記者吳政峰／台北報導〕總統暨立委大選將於明年1月11日舉辦，法務部為了精進反賄工作，繼日前宣示於各地檢署成立「科技查賄指揮中心」後，17日再宣布將建置「雲端反賄數位平台」，民眾可透過APP即時檢舉賄選，部長蔡清祥強調，查賄不能淪為嘉年華式的活動，曇花一現就沒了，而應該透過網路深入民眾身邊，建立清廉選舉的觀念。

蔡清祥表示，歷年來的查賄都透過大型活動宣示廉政選風的決心，有如嘉年華，但成效如何難以評估，而今科技日新月異，查察賄選應結合雲端科技、行動裝置、數位科技等潮流，因此責請保護司建置「雲端反賄數位平台」APP，除了便於民眾檢舉賄選，更有相關的反賄大數據供外界參考。

保護司指出，APP內將包含5大功能，分為「檢舉賄選單一窗口」、「即時澄清假新聞」、「反賄影音宣導」、「反賄選網絡連結」、「反賄選大數據建置」，民眾可從一堆假新聞中找到正確的資訊，也可透過內建的LINE帳號或臉書粉絲專頁傳送檢舉資訊，平台則提供相關資料供大數據分析。

蔡清祥認為，「選舉查察」和「反賄宣導」是一體兩面，密不可分，法務部自1992年11月9日公布「鼓勵檢舉賄選要點」迄今逾26年，打擊賄選的手法也應配合時代精進，畢竟傳統通訊監察的成效已因LINE、微信等通訊軟體的出現而大打折扣，未來若能善用數位查賄，可望落實與深化反賄選。

蔡清祥說，「雲端反賄數位平台」APP已進入緊鑼密鼓建置階段，不久的將來將問世，這段期間民眾若有賄選情資，仍可透過現有的檢舉系統傳入；根據統計，查賄獎金從1995年至今已發出14.6億元，件數計有2661案。

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