市長媽媽妳在哪？中市殯儀館有「攝狼」 議員批市府無作為

2019-07-17 17:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市崇德殯儀館本月初傳出市府臨時僱員當「攝狼」，在女廁裝針孔偷拍，全案雖由檢警偵辦中，但因檢方尚未起訴，市府也無法解聘該員，只能轉調內勤人員；市議員林祈烽接獲女性市民陳情表示，該名「攝狼」仍在殯儀館上班，讓她們上廁所時，心裡都有一層陰影，質疑「市府到底是在保護女性，還是在保護偷拍色狼？」這種事如果發生在市府辦公大樓，市長還敢去上廁所嗎？

民政局則表示，此案並非是現場逮捕現行犯送辦，檢警基於偵查不公開，並未告知市府或外界任何偵查結果；目前並無任何員工向館方承認涉案，不能因民眾陳情，不待司法確認貿然將人員解聘，如檢調查出確實是機關人員涉案，將嚴加追究行政責任，依法予以免職、決不寬貸。

林祈烽說，崇德殯儀館女廁遭偷拍事件傳出後，引發喪家和每天在殯儀館工作的女性一陣恐慌，他還接獲市民陳情，指涉案林男是民政局生命禮儀管理處的臨時僱員，但民政局在案發後還讓該員在殯儀館做內勤工作，並未調離殯儀館或停職甚至解聘，盧市府到底知不知道這件事的嚴重性？市長到底都在做什麼？

林祈烽批評，市府雇員爆出這麼重大的醜聞，政風處和民政局的內部調查報告到底有沒有確認涉案人真是林姓男子？如果不是，就應該趕快對外澄清；但若真是林男所為，盧市長就應該有所作為，怎麼可以把責任全推給司法機關？行政處分和司法審判是兩件不同的事，站在保護市民的立場，媽媽市長怎麼可以容忍偷拍「攝狼」繼續在殯儀館工作？這不是對喪家和每天在殯儀館工作的女性二度傷害嗎？

民眾質疑，如果市政大樓女廁被爆出有人安裝針孔攝影機，盧市長還能安心去上廁所嗎？林祈烽為此呼籲盧市長要拿出魄力，市府該保護的是每位女性市民，更應該讓女性有安全的如廁空間，而不是一昧的保護偷拍色狼，讓女性上廁所時都要提心吊膽，四處檢查廁所內有沒有被安裝針孔的痕跡。

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