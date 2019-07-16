酒駕害死女友冥婚換和解…11年後又撞死孝子 囚6年半定讞

2019-07-16 22:13

〔記者張文川／台北報導〕基隆市夾娃娃機店老闆李聖光，11年前曾酒後駕車闖紅燈害死女友，事後與女方家屬和解，並冥婚迎娶，獲檢察官不起訴的寬典；不料，李男去年1月竟第3度酒駕，超越雙黃線逆向超車，與對向車道的機車迎面對撞，撞死為了家計而剛從軍的19歲孝子林雲凱，這回法院不再輕縱，一、二審都依過失致死罪將他判刑6年半，最高法院今駁回上訴定讞，李男確定須入獄。

法官審閱資料得知，36歲李聖光於2008年就曾在新北巿酒後騎機車撞上計程車，坐在後座的18歲女友遭摔飛，頭部重創，送醫急救1個月後死亡；李男過失致死部分，因展現道歉誠意，還舉辦冥婚迎娶女友，獲得家屬諒解，檢察官予以職權不起訴處分。

但李聖光在2014年9月再次酒駕被攔獲，酒測值0.82，被判刑3月，易科罰金9萬元了事，卻仍不知悔改，去年1月竟再次酒駕肇事闖下本案，10年內3度酒駕，先後奪走2條人命。

去年1月2日中午，李男在汐止的釣蝦場喝了4罐啤酒後，開車回基隆百福社區巡視他投資的娃娃機店，又在超商喝了2罐啤酒；同日晚間7點50分，開車返家行經工建路時，為了超車，竟超越雙黃線逆向行駛，迎面撞上騎在對向車道的機車騎士林雲凱。

機車倒地滑行約20公尺後起火燃燒，林男當場失去生命跡象，警方急送醫院搶救，但因出血性休克、氣管斷裂、氣胸及多處骨折，傷重不治。肇事者李聖光的酒測值高達0.66。

林雲凱是家中獨子，事親至孝，為了分擔雙親的經濟壓力，19歲就決定從軍，沒想到剛入伍服志願役3個月，就遭遇酒駕死劫而死於非命，徒讓父母白髮人送黑髮人。

一審法官認為李男符合自首條件，案發後向家屬下跪道歉，態度尚佳，但因這已是他第2次酒駕害死人，賠償金額的認知差距也過大，未能和解取得諒解，判刑6年6月；二審時李男表明願賠200萬元，但林男家屬仍不接受，未達成和解，高院維持6年半刑度。最高法院今駁回上訴確定。

民事方面，林男雙親向李男求償594萬餘元，基隆地院今年4月判李男應賠償531萬餘元。

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