酒駕撞死晨運嬤 垃圾車司機靈前跪說「有保險、會處理」

2019-07-16 12:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕酒後駕駛民營垃圾車，撞死80歲阿嬤的張姓司機，檢方聲請羈押，法官卻以10萬元交保，他今天於媒體披露酒駕後，由妻子陪同到阿嬤的靈堂前上香，並一度下跪，阿嬤的女兒等家屬雖氣憤，但仍平心順氣對待他，張男宣稱「我會處理（負起責任），車（垃圾車）有保險」，不過，家屬卻質疑，聘僱張男的環保工程公司，至今仍未出面，讓家屬至今仍茫茫然，也沒有對口聯繫人，宛如「無良企業」，希望張男與聘僱他的環保公司能勇於面對。

本報披露張男不僅是單純「駕駛視線死角」撞死阿嬤，而是還有酒駕，案發當天（14日），檢方聲請羈押張男，法院卻以10萬元裁定交保，張男案發第二天並未出面，今天（16日）本報披露他酒駕之後，與妻子到阿嬤的靈堂前上香，他還告訴家屬，他的機車執照被吊銷（酒駕吊銷），但仍有貨車駕駛執照，並非無照駕駛垃圾車。

張男上香時向阿嬤下跪，他已經是第二次下跪，第一次是在偵查庭中，他說，垃圾車有保險，「我會處理（負起責任）」，不過，家屬卻質疑，「難道你們公司只有你一人嗎？」，家屬還說，事發之後，家人茫茫然，不知該如何處理，聘僱張男的環保工程公司，沒有派人聯繫家屬，至今都不出面，張男應該與環保公司一起面對家屬。

張男上香過程頗短暫，僅有數分鐘，死者家人亦無為難他，只希望他好好面對，與聘僱他的環保公司一起處理後續，張男對此並無具體回應，至於環保公司部分，記者今天再度走訪，老闆似乎在公司後方辦公室，但不願出面，職員到公司後面請示後，對於受訪與否，沒有具體表示，隨後關閉大門。

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