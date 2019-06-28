誇張！大白天茫到撞上去 百萬休旅車毀了

2019-06-28 13:00

〔記者張聰秋／秀水報導〕彰化縣秀水鄉彰鹿路與平安街口，昨天（27日）下午4點左右，發生一起休旅車與小貨車碰撞的交通事故，55歲中年男子駕駛Toyata RAV4百萬休旅車疑似酒後恍神，從後方追撞到1輛行進中的小貨車，猛烈的撞擊力道，造成休旅車前方硬是撞凹小貨車，小貨車被休旅車硬撞上去，車廂車尾被撞凹、休旅車車頭全毀，休旅車駕駛酒側值超過涉及刑法的標準值，偵訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。

小貨車駕駛飽受驚嚇，他說，當時從鹿港載貨準備回秀水卸貨，行經事故地點，後方的休旅車突然從後方撞上來，讓他嚇了一大跳，他趕緊握住方向盤，但車子被後車撞擊推擠偏離車道，擦撞路邊護欄後才停住，還好人沒事，車子卻受損。

目擊民眾指出，車禍發生時，碰的一聲好大聲，附近居民都有聽到，他跑出來一看，前車小貨車被後方的休旅車追撞推擠往前滑行一段好長的距離，直到車子擦撞到路邊水泥護欄才停住。

由於休旅車的駕駛酒側值已超過標準值，警方基於偵查不公開，無法透露酒測數據，詳細肇禍原因仍須進一步鑑定釐清。

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