被醉騎士搭載遭連坐 他傻眼：不是汽車才算嗎？

2019-07-14 19:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方持續抓酒駕，日前在路口執行閉鎖式路檢時，攔查一輛雙載機車，結果騎士酒測值超標被依公共危險罪嫌送辦，被他搭載的友人一併被連坐開罰時，他滿臉疑惑驚問：不是汽車才算嗎？警方隨即向他解說酒測新法規定，他不禁啞然失笑，直呼得不償失。

酒駕新法7月1日起上路，台中市警局配合全國警方同步規劃連續3日酒駕大執法，利用「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕，促使酒駕者「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，而最近第一分局持續抓酒駕，在轄內重要的向上路及美村路口進行封閉式路檢，準備來個「甕中捉鱉」。

果然當晚9點多勤務開始沒多久，就攔查到一輛騎車雙載的機車，員警發現騎士臉部潮紅且散發濃濃酒味，研判酒後騎車，進行相關權利告知後酒測，結果酒測值高達0.28毫克，明顯超過法定標準值，依公共危險罪嫌送辦。

經查騎士與其搭載的友人，兩人稍早在附近燒烤店聚會小酌，因貪圖方便，才騎不到2分鐘路程即遭攔查，被載的友人也因為酒駕新制處罰同車乘客而遭開罰；該名友人因不知新法規定，遭警方開罰時還滿臉疑惑問，不是汽車才算嗎？直到員警解說新制規定，他才啞然失笑，直呼得不償失。

警方表示，新法修正後對行政罰及刑責都有加重，除汽機車駕駛人拒測罰款從9萬提高到18萬，更新增同車乘客連坐處罰規定，只要汽機車駕駛人酒測超標，對於年滿18歲的同車乘客可罰600元至3000元罰鍰，但排除70歲以上、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法