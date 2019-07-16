三重套房又查獲4逃逸移工 警還找到「黑戶寶寶」

2019-07-16 18:05

〔記者王宣晴／新北報導〕去年12月，新北市三重發生7個月大男嬰疑遭31歲的印尼籍逃逸移工莎莉虐死，警方在莎莉位於正義南路的租屋處將她逮捕送辦，同時發現該處有20間套房，大多住著印尼籍移工，警方針對住處加強巡邏，日前又查獲4名逃逸移工還有一名1歲多的「黑戶寶寶」，全案訊後依入出國移民法解送移民署歸案。

據查證，上月22日晚間，警方巡邏經過三重正義南路時，發現一名女子正準備外出，看到巡邏員警竟神情慌張，衝回住處樓梯間，警方連忙追上前盤查，該名女子來不及將鐵捲門關上，當場被查獲逃逸移工身分，並坦承租的套房鄰居都是逃逸移工，警方在房東的陪同下進屋查緝。

不料，屋內的外籍移工看到警方登門，嚇得不斷反抗，試圖逃回套房內躲避查緝，隔著房門與警方僵持，警方機警朝房內噴灑辣椒水，反抗的外籍移工難忍辣椒水刺激味，才開門配合。

警方清查後共查獲4名印尼籍逃逸移工，其中更驚見兩名移工生下「黑戶寶寶」，全數帶回警局偵訊調查，據了解，33歲的逃逸移工達蒙多年前在高雄擔任漁工，卻從高雄港跳船非法入境，在台灣並無身分，2年前與34歲的逃逸移工妮雅相戀，生下一名男童。

兩人得知不少印尼籍移工都住在三重正義南路的套房，透過同鄉友人介紹，租下套房同住，但因逃逸身分，兒子只能成為黑戶寶寶，靠2人非法打工撫養，警方確認查獲的4名移工皆非法居留，訊後依入出國移民法送辦，男童也一併送往移民署安置。

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