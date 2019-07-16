無照駕駛還超車 男失控撞護欄害女友慘死遭訴

2019-07-16 17:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕無駕照的蔡姓男子，開著向友人借來的車，載宋姓女友外出夜遊，疑因超車失控，先撞上水泥護欄，接著車子彈飛至對向車道，翻覆至草坪坡道下方，蔡男重傷送醫後撿回一命，宋女卻因頭皮遭掀起、臟器外露當場死亡，宋父悲憤提告，新北地檢署昨依過失致死等罪嫌起訴蔡男。

起訴指出，去年9月20日晚間11時許，25歲蔡男開車載著20歲宋女夜遊，行經新北市樹林區環漢路五段往鶯歌方向時，該路段限速50公里，蔡男跨越雙黃線，超越前方依限速行駛、陳男駕駛的小貨車，回原車道時，卻不慎失控撞向右方水泥護欄，車子再失控滑向對向車道並翻覆至草坪坡道下方，坐在副駕駛座的宋女因顱顏骨開放骨折、神經出血性休克當場死亡，蔡男則左腳骨折、身上多處擦挫傷。

庭訊時，蔡男坦承超速害死女友，其他證人也指證歷歷，警方還查出，蔡男無照駕駛，檢方依據行車紀錄器畫面、路口監視器畫面等證據，依無駕照駕車、過失致死罪嫌起訴蔡男。

另因有目擊證人指，當晚看到張男緊跟在蔡男後方，疑是兩車在「尬車」，蔡男為擺脫張男才會加速超車釀禍，張男也被依過失致死罪送辦。張男出庭表示，當天趕著回家，車速確實過快，但並無跟蔡男飆車或有逼車行為；蔡男否認跟張男競速，供稱是自己失控撞護欄害死女友，事故跟張男無關，加上無其他證據證明車禍與張男有關，認定張男罪嫌不足不起訴。

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