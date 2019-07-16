「北檢之花」是她！支援《木曜4超玩》輕鬆破百萬人次點閱

2019-07-16 15:18

〔記者錢利忠／台北報導〕以「一日體驗各行各業」系列聞名的麥卡貝網路電視頻道節目《木曜4超玩》，這次找上號稱「天下第一署」的台北地檢署，拍攝長達70分鐘的「一日檢察官」節目，北檢動員數十名檢察官及書記官支援拍攝，最亮眼的莫過於號稱「北檢之花」、美貌不輸藝人的檢察官林彥均，節目播出短短4天半，youtube觀看次數就突破百萬，創下法律宣導節目史上最高觀看紀錄。

製作團隊以最接地氣的方式，透過酒駕、相驗、金融犯罪等案件的實境紀錄，讓觀眾能一睹檢察官日常工作內幕，主持人邰智源、謝坤達，透過幽默的主持風格，帶領觀眾體驗檢察官的價值與甘苦；影片播出後獲熱烈回響，北檢表示，這支影片可說是最有效的全民法律教育。

此次支援影片拍攝的北檢檢察官中，不僅專業能力備受肯定，連外貌也十分出眾，包括曾被媒體封為「美女檢座」的主任檢察官陳玉萍，以及在司法圈中被公認為「美女」的北檢檢察官林彥均等人，也都支援影片拍攝。

司訓所47期結業的林彥均，曾派任北檢婦幼組檢察官、司法官學院院長幕僚，並多次赴校園進行法治演講，林彥均不僅外表亮麗，且平時辦案認真、待人親切，還曾在司改國是會議期間，擔任司法官學院院長蔡碧玉的幕僚，專業能力被蔡碧玉讚譽有加。

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