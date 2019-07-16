撞死晨運嬤的司機竟是第4次酒駕！死者兒：我媽媽是冤死的

2019-07-16 07:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕罰不怕！台中民營垃圾車張姓司機，撞死晨運阿嬤事件，死者家屬踢爆張男不但酒駕撞死慈母，而且還是無照駕駛，更惡劣的是，張姓司機這次已是第四次酒駕，他的駕照也是因酒駕被吊銷，家人控訴說，張男不應開車上路，媽媽死不瞑目，記者進一步發現，張男早於2012年就有酒駕記錄，而且還是自摔，差點命喪黃泉，法院並未重判，他也沒有記取教訓，第三次酒駕是今年3月底，短短不到4個月內，又犯第四次酒駕，而且還是撞死阿嬤的更嚴重罪行。

記者調查顯示，張男第一次酒駕是在2012年1月19日，他喝6瓶啤酒後騎機車上路自摔，摔得臉部全是傷，還有顱內出血與左顏面骨骨折等嚴重傷勢，摔得差點沒命，血液酒精濃度換算成呼氣值，竟高達1.61毫克，高得瀕臨酒測器的測量上限，不過，法院判刑並不重，酒駕可處2年以下徒刑，台中地院僅輕判拘役59日，可易科罰金5萬9000元。

張男的第二次酒駕是在2015年間，是被警察攔檢逮捕，不過，法官僅判處徒刑2月，可易科罰金6萬元，第三次酒駕則是今年3月底，他喝藥酒後被警方盤查，酒測濃度0.42毫克，法官雖認定是累犯而加重量刑，今年5月僅判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，不用入獄坐牢，法官可能萬萬想不到，張男在短短不到4個月內（判刑後僅約2個月），又犯第四次酒駕，而且還是撞死阿嬤的更嚴重罪行。

對於張男酒駕差點送掉自己的命，卻沒記取教訓，法院也沒有重判，導致張男心存僥倖，再犯第四次酒駕時，已是撞死人的嚴重罪行，阿嬤的子女說，一個酒駕多次的人，已被吊銷駕照，卻仍能開車上路，甚至駕駛垃圾車為業，政府有做好管理工作嗎？聘僱張男的環保公司，是否放縱此行為，形同張男的共犯？如果張男不能開車上路，他們的媽媽就不會枉死，不會死不瞑目，這個責任要向誰追討？

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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