謊稱警察插乾股、開妓院 男子造謠遭判刑

2019-07-15 18:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員警插乾股色情按摩店，引發人事大動盪，至今仍人心惶惶，彰化游姓男子卻亂開玩笑，向地檢署謊報蕭警在田中某家養生會館插乾股，並在馬路上噴漆，指名蕭警開妓女戶等，但全案經查，並無蕭警插股一事。彰化地院審理，認為游男意圖使他人受刑事處分，觸犯誣告罪，處有期徒刑6月，又犯散布文字誹謗罪，有期徒刑3月，可上訴。

判決書指出，游男（50歲）去年9月13日因涉犯毒品案，遭田中分局蕭姓偵查佐移送偵辦，對此他心生不滿，同年月17日至彰化地檢署與田中分局，指控蕭警曾於14日來訪，說他已插股養生會館，不要報警，所以才知道他有插股一事，同年10月21日上午，游男至田中分局旁道路持噴漆散布「蕭員開妓女戶、蕭員開妓院」等文字，貶損蕭員名譽。

審理時游男坦承噴漆，但否認誣告、誹謗蕭員，並表示是店內員工告訴他，蕭警是股東等語，但店內員工、負責人出庭時證稱，蕭員非該店的股東，不認識蕭員，沒看過員警來索取規費、插股分紅等，又經調閱雙向通聯紀錄，未發現蕭員和店內人士通話，並從1個月內的行車紀錄器資料檢視，蕭員也無開車前往該養生館附近，查無插股情形。

法官審酌，游男僅因受偵查就誣告他人，浪費司法資源，又以噴漆方式散布不實文字，減損他人名譽，且至今未取得蕭員原諒，依法量刑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法