「最貪女檢」按舊公懲法判撤職 領走千萬追不回

2019-07-15 16:15

〔記者楊國文／台北報導〕有「最貪女檢察官」稱號的前高檢署女檢察官陳玉珍，向電玩業者收賄6年7月多達2300萬元，包庇掩護非法賭博電玩店，最高法院依違背職務收賄罪判刑12年、褫奪公權5年定讞，創下女檢貪污判刑定讞的首例，已入獄服刑；職務法庭今依陳女違失行為時舊的公懲法最重懲戒處分規定，判陳女撤職、停止任用5年確定。

雖然陳女涉貪污案遭停職6年半，此期間還按月領半薪共千餘萬元，今年6月28日朝野立委齊力修法通過「陳玉珍條款」，規定未來檢察官、法官若貪污經判刑確定，或經職務法庭裁判確定，受免職、撤職等懲處分，應繳回停職薪水，但公懲會指出，陳女只適用行為時舊的公懲法規定，無法追回她領走的千餘萬元。

此外，陳女因之前一直停職中，無法領退休金，故無追繳退休金問題。職務法令也宣判，郭學廉不受懲戒。

56歲陳玉珍承辦過尹清楓命案等重大刑案，她在1996年認識賭博電玩業者施永華後，施男為尋求陳玉珍包庇電玩店，自1999年12月至2006年6月，按月行賄25萬元給她，她利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴護航。

最高檢特偵組接獲檢舉偵辦起訴，台北地院審酌陳女認罪，並繳還犯罪所得，2014年7月判她12年徒刑、裭奪公權5年，共犯律師郭學廉依洗錢罪被判刑6個月，業者施永華因自首獲免刑。陳女、郭男和檢方上訴二審、三審，但都維持原判；陳女已於3月7日入監服刑。

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