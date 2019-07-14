台南登山客南插天山失蹤8天 搜救隊：地形複雜、路徑崎嶇

2019-07-14 13:37

〔記者李容萍／桃園報導〕台南市1名63歲楊姓男子6日上午參加24人登山隊，前往攀登桃園市復興區南插天山，隊伍上山時楊男因忘記攜帶無線電返回拿取與登山隊伍分開失蹤迄今，針對有山友質疑桃園市消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，導致救援速度緩慢，消防局今日澄清每日勤前教育都會分享相關搜救訊息，另強調南插天山海拔從660至1907公尺地形複雜，路徑蜿蜒崎嶇難行，山上訊號時好時壞，搜救行動更顯困難。

桃市消防局表示，自6日至13日共計動員搜救人力411人次、搜救犬8隻，除消防、義消、警察、林務局及當地山青，也協請國軍、民間救難團體及登山團體等18個單位投入搜救，另外更向台南市消防局申請人力及內政部空中勤務總隊申請直升機協助山難搜救。

其實，救災救護指揮中心每日向台灣大哥大查詢失蹤者最後通訊基地台位址及方位角，持續追蹤走失楊男手機訊號，但疑因手機關機，目前均已無法取得位置資訊，搜救人員只能土法煉鋼，增加搜救困難。

消防局強調，搜救隊伍每日上午8時，由帶隊官進行勤前教育及搜救分組，擬定搜救路線並分享訊息及搜索軌跡圖給現場投入搜索人員，分別針對可能熱點進行搜索，並於傍晚收隊後，立即召開搜救檢討會議，由各搜救隊伍及家屬參與討論搜索結果及製作隔天搜索計畫及與路線，搜救行動今日持續進行。

南插天山位於自然保護區，沿途景色優美、以及神木區的巨木參天景致宜人，邇來發生多件登山客迷途、受困事件，消防局提醒登山客進入插天山自然保留區時務必向林務局提出申請許可，事先確認登山裝備務必要準備充足（如保暖衣物、照明設備、定位設備、飲用水、乾糧等），特別是登山專業GPS、手機下載登山專用APP以利定位及標註軌跡及備用電池。

另外，登山民眾應攜伴同行入山，事先確認登山裝備務必要準備充足，以避免發生危險。

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