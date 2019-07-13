男子藏開山刀到北檢找友人？ 辯稱：露營忘了拿出來

2019-07-13 14:45

〔記者劉慶侯／台北報導〕20歲楊姓男子10日上午到台北地檢署，被電檢門X光機查出手提包內藏有開山刀，他當下說是要去進去找人，同意刀子交由法警保管，但最後未再現身具領拿回。轄管中正一分局昨日通知楊男到案，他辯稱「是前一天（9日）露營忘了拿出來。」警方依社維法送辦裁處。

據了解，台北地檢署、北院因位處博愛特區，又經常有重大刑案，因此為確保院檢機關安全，在進出的出路口除設置有電檢門外，另再設有X光機，由值勤的1名保全和1名法警負責檢查民眾的背包提袋，是否夾帶偷渡違禁物品。

警方表示，10日上午時分，楊男帶著手提包，從北市博愛路準備進入北檢，並配合要求，將手提包送進X光機受檢，但法警看到機器螢幕上出現長約30公分的開山刀影像，立即叫住剛通過安檢門的楊男說明。

楊男當時推稱是要到北檢找正在開庭的女性友人，同意將開山刀先暫時交給法警保管，並留下自身相關連絡資料，楊男這時才獲准進入。

不過，直到下午楊男都沒有出現具領刀械，法警認為事有蹊蹺，也因對方留下的連絡資料字跡太過潦草，被法警認為是假資料，隨即通報主管後報警，並調閱相關監視畫面，由轄區中正一分局介壽所追查。

警方昨日通知男子到案說明，楊男警訊中供稱，他是9日跑去露營結果刀子忘了拿出來，翌日又去找正在開庭的女性友人，匆忙中忘了將刀子拿出，是無心之過，唯警方將開山刀查扣，仍依社維法送辦裁處。

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