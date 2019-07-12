「框」3天出場費被硬拗 海七妹找乾哥討公道爆發全武行

2019-07-12 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名在海七酒店上班的女生，疑不滿被酒客「框」3天的出場費遭硬拗，昨凌晨找來乾哥哥約出對方談判，結果雙方在街頭上演全武行，一時間棒棍齊飛，還被當地民眾誤以為發生槍擊案，拍下影片後上傳臉書社團，警方今天陸續將相關逞凶者追緝到案，將依傷害等罪嫌究辦。

據了解，這起街頭大亂鬥事件發生在昨天凌晨兩點多，原因疑因一名在台中知名海七酒店上班的女生，不滿被酒客「框」出場3天的費用遭硬拗，找來乾哥哥與對方相約青海路上一棟豪宅前談判，進而爆發肢體衝突，酒客一方共4人分乘兩輛車，「乾哥哥」一方則10人分乘5輛車趕赴現場，結果雙方一言不合街頭上演全武行，被附近民眾拍下影片後上傳臉書社團「黑色豪門企業」。

影片中只見幾乎清一色穿著黑衣的10名男子，因人多勢眾手持棍棒不斷朝酒客一方的被害男子攻擊毆打，甚至猛敲引擎蓋砸車，暗夜中發出一陣陣夾雜著幹譙聲及球棒撞擊車體的清脆聲響，一度讓人誤以為是開槍的聲音，而逞凶一方犯案後立即上車倉皇離去，受傷一方經送醫雖無大礙但隨即向警方報案。

網友看過激烈影片紛紛留言「好刺激」、「現在是人多勢眾就敢這樣了是吧」、「深夜問題多，待在家裡最好」、「只看到一對俗辣屁孩在砸車」、「台中警方絕對嚴辦，小屁孩逃不掉，全部抓起來，支持警方強力執法」；朱姓酒店達人則私下透露，海七在台中算是高檔酒店，「框」小姐出場一天的費用約在1萬7千元，3天則要5萬1千元，事先應該都會經過幹部談好價格。

但僅因為小姐出場費問題喬不攏就相約談判，甚至發生激烈衝突，實在令人有點匪夷所思；警方則在案發後成立專案小組，經初步了解，二派年紀都在20歲左右，因為糾紛相約談判衍生鬥毆，今天陸續將逞凶的謝姓男子等3人追緝到案，訊後將依傷害及毀損等罪嫌究辦，另繼續追查另外7人下落，不容不法行為挑戰公權力。

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