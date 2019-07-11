母死姊弟為了40萬遺產反目 弟喊冤：全用在媽媽身上

2019-07-11 12:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子為了替母親辦理後事，未經姊姊同意，拿母親存摺、印鑑領出存款台幣40萬元支付喪葬費，被姊姊發現後挨告偽造文書罪。基隆地院念及黃提領40萬用都在辦理母親喪事上，判他2月徒刑，緩刑2年，但要支付公庫5萬。

判決指出，黃的母親去年5月間往生，黃明知姊姊並未拋棄繼承，未取得姊姊授權，6月間拿母親一信帳戶的存摺與印章，冒用母親名義提領40萬。

後因，黃的姐姐找弟弟談後續繼承事宜，黃都不接電話，黃姊遂向一信查詢母親存款明細，才發現被弟弟提走40萬，因而向基隆地檢署提告控告弟弟偽造文書罪。

基隆地檢署調查後認定，黃冒母親名義提領存款，觸犯偽造文書罪，將他起訴。

法院審理時，黃解釋，他當時是為了辦理媽媽的後事才提領40萬，媽媽的錢都用在媽媽身上，為了貪圖一時之便，才未告訴姊姊。

法院審酌黃犯後已坦承犯行，且所提領的40萬元都做為辦理母親後事上，並未挪做他用，判處2月徒刑，緩刑2年，但要支付公庫5萬元。

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